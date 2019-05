Bolivia: presidente Morales annuncia contratti per un miliardo di dollari su industrializzazione litio

- Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha annunciato la firma di contratti per circa 1 miliardo di dollari per l'industrializzazione dello sfruttamento del litio, segnala oggi il quotidiano "La Razon". "Le prossime settimane si firmeremo a Potosì nuovi contratti su investimenti per circa 1 miliardo di dollari per industrializzare il litio", ha dichiarato Morales. Il capo di Stato ha quindi sottolineato che la Bolivia ha esportato l'anno scorso 15 mila tonnellate di cloruro di potassio in Brasile e che quest'anno le esportazioni raggiungeranno le 80 mila tonnellate, ma che l'obiettivo è quello di produrre carbonato di litio. (segue) (Abu)