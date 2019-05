Bolivia: presidente Morales annuncia contratti per un miliardo di dollari su industrializzazione litio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo boliviano aveva annunciato recentemente lo stanziamento di 4,4 miliardi di dollari per la costruzione di 41 impianti industriali per lo sfruttamento del litio. "La Bolivia ha un grande futuro con le sue risorse naturali (...) ed è un potere del quale sono convinto", aveva dichiarato recentemente Morales, nel corso di un'intervista televisiva. Dei 41 impianti, in particolare, aveva riferito il presidente in quell'occasione 14 saranno destinati alla produzione di batterie al litio e consentiranno un giro di affari stimato di 5 miliardi di dollari a partire dal 2030. Gli impianti sorgeranno nei dipartimenti di Potosí, Oruro e La Paz. (segue) (Abu)