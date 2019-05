Bolivia: presidente Morales annuncia contratti per un miliardo di dollari su industrializzazione litio (4)

- Lo scorso aprile Morales aveva inoltre rivolto a Dubai un appello ai partecipanti del nono Foro annuale degli Investimenti degli Emirati arabi a scommettere sulla Bolivia e in particolare sulle riserve di litio. "La Bolivia è un paese di grandi opportunità per la sua stabilità economica, politica e sociali e la nostra Costituzione garantisce sicurezza giuridica agli investimenti privati nazionali ed internazionali", aveva dichiarato Morales. Il presidente sudamericano, aveva quindi sottolineato le potenzialità delle riserve di litio, considerate tra le maggiori al mondo. "La Bolivia è entrata nell'era dell'industrializzazione e ha bisogno di soci per consolidare il suo sviluppo" aveva dichiarato Morales di fronte a una platea di investitori. (Abu)