Polonia: pedofilia nel clero, lettera di scuse letta in tutte le chiese del Paese

- In tutte le chiese polacche è stata letta una lettera dei vescovi del Consiglio episcopale polacco intitolata "Sensibilità e responsabilità" in cui dichiarano che non hanno fatto abbastanza per prevenire gli scandali sessuali e per proteggerne le vittime. "Non ci sono parole per esprimere la nostra vergogna. Bisogna assolutamente punire le persone che hanno commesso quei reati e quelli che li hanno coperti", si legge nella missiva. I vescovi fanno riferimento al documentario dei fratelli Sekielski "Non dirlo a nessuno" ("Tylko nie mów nikomu") che, come dicono, è una denuncia agghiacciante da parte di adulti che da bambini hanno subito abusi sessuali. La lettera sottolinea inoltre che sin dall'inizio della sua esistenza la Chiesa ha sempre condannato crimini del genere. (segue) (Vap)