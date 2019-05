Polonia: pedofilia nel clero, lettera di scuse letta in tutte le chiese del Paese (2)

- "La sofferenza delle vittime tocca anche le loro famiglie e tutta la comunità cattolica perciò dobbiamo creare le condizioni per facilitare loro un ritorno alla vita normale e la possibilità di ricostruire la fiducia verso la Chiesa", aggiunge il testo della lettera che si chiude con un appello a tutti di comunicare alle autorità ecclesiastiche e statali ogni atto di violenza commessa dai preti. Per quanto riguarda la prevenzione, in ogni diocesi è stata scelta una persona responsabile a raccogliere le denunce sulle violenze sessuali sui minori, assicurare un aiuto psicologico, legale e religioso alle vittime. (Vap)