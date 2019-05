Iraq: presidente Salih riceve nuovo governatore di Ninive

- Il presidente dell’Iraq, Barham Salih, ha ricevuto a Baghdad il nuovo governatore della provincia di Ninive, Mansour al Maraid, e il rettore dell’Università di Mosul, Muzahim al Khayat, che è anche alla guida della cellula di crisi provinciale. Lo si legge in un comunicato diramato dall’ufficio del capo dello Stato. Salih si è complimentato con Maraid per la fiducia ottenuta dal consiglio provinciale di Ninive, augurandogli successo nell’espletamento dell’incarico. Il presidente iracheno ha anche ricordato l’importanza del ruolo ricoperto da Khayat per i programmi di ricostruzione delle aree liberate dallo Stato islamico. Secondo il capo dello Stato, è necessario un impegno costante e diligente per ripristinare lo status storico e culturale di Mosul, città che sta “ancora soffrendo per gli effetti della distruzione provocata dai terroristi”. (Irb)