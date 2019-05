Serbia: ex premier tedesco Shroeder, prima Belgrado nell'Ue e dopo risolvere problema Kosovo

- Far entrare prima la Serbia nell'Unione europea e solo dopo risolvere la questione del Kosovo "è la soluzione più "semplice": lo ha detto l'ex premier tedesco Gerard Schroeder, oggi presente a Belgrado per partecipare alla conferenza World minds. Schroeder ha osservato che "anche per quanto riguarda la parte economica" la Serbia risponde a tutti i criteri. All'ex premier tedesco ha replicato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, presente assieme a Schroeder ai lavori. Vucic ha dichiarato che "purtroppo" ciò non accadrà. "Non voglio essere negativo, penso che la Serbia sia su una strada molto buona", ha replicato a sua volta Schroeder. (Seb)