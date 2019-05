Kosovo-Serbia: fonti stampa, Associazione comuni serbi possibile tema summit Parigi (3)

- La normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia è certamente una di queste situazioni particolari, nella visione della Merkel, anche se rimane fondamentale capire che "la regione può andare avanti solamente insieme". Merkel e Macron hanno evidenziato che il summit “straordinario” di Berlino non è stato dedicato solo al processo di integrazione europea, che a detta del cancelliere tedesco “viene condotto molto bene dall’Ue”, rappresentata a Berlino dall’Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. Secondo Merkel, il summit convocato da Francia e Germania non è quindi una sostituzione del Processo di Berlino né dei negoziati d'adesione dei paesi dei Balcani con l'Ue, ma un’occasione di confronto sulla situazione nell'area e per ribadire la prospettiva europea dei paesi della regione. Uno sviluppo positivo della regione, hanno osservato Merkel e Macron, è nell'interesse dell’Ue. (segue) (Kop)