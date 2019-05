Kosovo-Serbia: fonti stampa, Associazione comuni serbi possibile tema summit Parigi (7)

- “La ricerca di una soluzione alla questione kosovara deve prevedere dei colloqui e non una lista di desideri”, ha detto il presidente serbo Vucic. Parlando con i giornalisti al termine della riunione, Vucic ha precisato di "poter dire molto", ma non sarebbe giusto, ha aggiunto, dire chi sono stati coloro che hanno rifiutato di arrivare ad un proseguimento del dialogo. L'unica condizione posta dalla Serbia, ha ancora osservato, è che vengano eliminati i dazi sulle merci serbe imposti da Pristina. "Altri hanno ritenuto che mantenere le tasse sia più importante di un proseguimento del dialogo", ha aggiunto. Vucic ha infine precisato che la parte albanese ha richiesto che Belgrado riconosca l'indipendenza del Kosovo e che non venga concessa un'autonomia per i serbi perché a loro avviso non può esistere in Kosovo una nuova Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). (segue) (Kop)