Latina: Comune Lenola, domani al teatro Lilla incontro con testimoni sisma Amatrice

- "Tre testimoni del gravissimo terremoto che ha distrutto il paese di Amatrice il 24 agosto 2017, insieme alla loro 'madrina', la giornalista del TgR Lazio Rai Isabella Di Chio, saranno gli 'ospiti' d'onore dell'incontro in programma domani pomeriggio, 28 maggio, alle ore 15.30 presso il cinema-teatro 'Lilla' di Lenola (c.so Vittorio Emanuele, 33)". Così in una nota del Comune di Lenola. "Al centro - si legge -, le storie contenute nel libro 'Amatrice. Piccole storie per ricominciare' (edizioni Torri del Vento), che Isabella ha scritto dopo oltre otto mesi di permanenza quasi quotidiana ad Amatrice, impegnata per il telegiornale regionale a raccontare il dolore della distruzione, lo sconforto per le difficoltà di chi è sopravvissuto, la fatica della ricostruzione, il rinascere della speranza nei cittadini amatriciani che hanno deciso, nonostante tutto, di rimanere. Un resoconto che l'ha portata ad approfondire, pian piano, la conoscenza con il mondo degli abitanti di Amatrice, fino a diventarne amica, confidente, testimonial. In questo senso, l'appuntamento di domani vuol essere un'occasione per avviare, pur se in modo non ufficiale, una sorta di 'gemellaggio ideale' tra il borgo e la comunità di Lenola e quella di Amatrice. All'evento sarà presente, tra gli altri, il sindaco di Lenola, Fernando Magnafico". (Com)