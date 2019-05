Europee: Majorino (Pd), emozionato da sostegno dimostrato da milanesi

- L'assessore alla Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, eletto al Parlamento europeo con la lista Pd - Siamo europei nella circoscrizione Nord Occidentale ha commentato in una nota il risultato elettorale personale e del suo partito. "Innanzitutto grazie - dichiara Majorino - Mi emoziona molto il sostegno che mi avete dimostrato: i 40mila voti (un numero pazzesco) a Milano o le decine di preferenze ottenute in piccoli Comuni dove non ho avuto nemmeno il tempo di andare". "La città che ho l'onore di contribuire ad amministrare da 8 anni, poi, è stata straordinaria non certo solo nei miei confronti. Il risultato del Pd e delle altre forze confermano il nostro primato cittadino e lo consolidano anche in tanti di quei luoghi popolari e complicati spesso evocati dalla retorica leghista. Retorica - ha osservato il prossimo europarlamentare - che, ovviamente, si impone come la grande vincitrice della competizione nazionale. Ma su questo e su tutto il resto, compresa la ricostruzione del Pd che registra un buon risultato, torneremo. Per ora, ancora una volta: al lavoro, alla lotta".(Rem)