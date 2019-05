Europa orientale: elezioni Ue, avanzano i sovranisti ma l'affermazione dei conservatori è netta

- L’esito delle elezioni europarlamentari conferma l’avanzata dei partiti sovranisti ed euroscettici, ma a eccezione di parte del Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria – V4) in Europa orientale gli schieramenti conservatori tradizionali reggono l’urto. È questo il dato significativo che coinvolge, oltre gli ex membri del Patto di Varsavia oramai da anni paesi membri dell’Unione europea, anche i paesi dei Balcani occidentali, come Croazia e Slovenia. La vittoria del Fidesz, il partito del premier ungherese Viktor Orban, era ampiamente annunciata, così come la tenuta del partito Diritto e giustizia (PiS) in Polonia. Allo stesso tempo, tuttavia, non si può non sottolineare l’affermazione dell’Alleanza 2020, coalizione europeista, in Romania a discapito del Partito socialdemocratico, i cui rapporti con Bruxelles sono stati molto tesi nell’ultimo anno e mezzo. Il dato elettorale, tuttavia, ha avuto anche effetti destabilizzanti per alcuni paesi, in primis la Grecia dove la vittoria della forza d’opposizione Nuova democrazia induce il premier Alexis Tsipras ad anticipare le elezioni parlamentari previste a ottobre. (segue) (Les)