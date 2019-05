Europa orientale: elezioni Ue, avanzano i sovranisti ma l'affermazione dei conservatori è netta (2)

- Il vero vincitore fra gli euroscettici è sicuramente Viktor Orban, un’affermazione che lo stesso premier ungherese ha definito da “record”. Orban ha toccato le solite corde che oramai da anni fanno breccia nel popolo ungherese – dal tema dell’immigrazione incontrollata alla conservazione dell’identità nazionale e cristiana – e l’elettorato lo ha “premiato” con un 52 per cento che lascia pochi dubbi. Altrettanto inequivocabile la vittoria del PiS in Polonia con il 45,57 per cento dei consensi ma ci sono due dati: la Koalicja Europeiska – alleanza di forze d’opposizione pro europea – si è attestata a un 38,2 per cento confortante che però, per diventare fonte di preoccupazione reale per il partito di Jaroslaw Kaczynski, dovrà confermare la coalizione alle prossime tornate elettorali. E poi c’è Wiosna (Primavera), il partito di Robert Biedron, europeista schierato con i socialdemocratici che si ferma al 6 per cento ma riesce a portare le sue istanze al Parlamento Ue. È un segnale che “c’è vita oltre il PiS” in Polonia e che il voto per le parlamentari previsto a novembre potrebbe non avere un esito così scontato. (segue) (Les)