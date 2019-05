Europa orientale: elezioni Ue, avanzano i sovranisti ma l'affermazione dei conservatori è netta (3)

- Diversa la situazione negli altri due paesi del V4. In Repubblica Ceca regge Ano, il partito del primo ministro ceco Andrej Babis, che conquista sei seggi nella prossima legislatura europea grazie al 21,1 per cento dei voti. Se Babis regge nonostante il caso di conflitto d’interesse legato al “caso Agrofert”, crollano definitivamente i socialdemocratici che non passano neanche lo sbarramento. In Slovacchia la recente affermazione di Zuzana Caputova alle elezioni presidenziali trova una conferma nelle urne dopo il voto svoltosi sabato che ha visto imporsi la coalizione formata da Slovacchia progressista (Sp) e da Insieme (Spolu) con il 20,11 per cento dei consensi. Il principale partito di governo, Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) arriva secondo con il 15,72 per cento, un crollo netto di preferenze avviatosi progressivamente dopo il caso della morte del giornalista Jan Kuciak, morto lo scorso anno mentre indagava su alcuni fatti di corruzione che coinvolgevano anche la forza politica all’esecutivo. (segue) (Les)