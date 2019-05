Europa orientale: elezioni Ue, avanzano i sovranisti ma l'affermazione dei conservatori è netta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Balcani la situazione è differente nella sostanza, perché si registrano risultati più o meno convincenti per le forze facenti parte del Partito popolare europeo (Ppe), come il Gerb di Boyko Borisov in Bulgaria e il Partito nazionale liberale (Pnl) del presidente Klaus Iohannis in Romania. Importante anche la vittoria in Slovenia dell’alleanza di centrodestra fra Partito democratico sloveno (Sds) – formazione dell’ex premier Janez Jansa – e Partito del popolo (Sls) con il 26,5 per cento dei voti. Nei tre paesi le forze legate al Ppe lasciano indietro quelle legate ai socialdemocratici europei, anche se non si può non segnalare il 21,4 per cento incassato dall'Alleanza 2020, formata dell'Unione salvate la Romania (Usr) e il Partito Plus, dell'ex premier Dacian Ciolos: la coalizione si accomoda al terzo posto, dietro il grande sconfitto il Partito socialdemocratico, e ora cerca una sua collocazione nella prossima legislatura europea. Non si può escludere un ingresso nel nuovo gruppo politico di orientamento liberale che dovrebbe sorgere al posto dell’Alleanza liberaldemocratica (Alde) di Guy Verhofstadt. (segue) (Les)