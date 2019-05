Europa orientale: elezioni Ue, avanzano i sovranisti ma l'affermazione dei conservatori è netta (5)

- Meno netta la situazione in Croazia dove l’Unione democratica croata (Hdz) sostanzialmente “pareggia” con il Partito socialdemocratico (Sdp). I quattro punti percentuali che distanziano i due partiti non si traducono in una vittoria sostanziale, visto che entrambi i partiti invieranno quattro rappresentanti ciascuno al Parlamento Ue. Un dato che conferma il sostanziale bipolarismo emerso negli ultimi anni nel paese balcanico e che ha provocato non poca insoddisfazione in casa del premier Andrej Plenkovic, leader dell’Hdz. Il vero “tonfo” delle forze di sinistra si registra però in Grecia dove il premier Alexis Tsipras getta la spugna e annuncia elezioni anticipate per la fine di giugno dopo la disfatta elettorale delle europee. Ampiamente annunciata, la vittoria con il 33,3 per cento di Nuova democrazia– schieramento conservatore legato al Ppe – apre ora la contesa per la guida del governo e conferma come le ricette europee di austerità siano state percepite negativamente dalla popolazione ellenica. (Les)