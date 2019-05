Europee: sindaco Sala, M5S male a Milano, blocchi e vincoli non appartengono a nostra cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non è stupito dal risultato del Movimento 5 Stelle, poco soddisfacente in Italia e pessimo a Milano, dove i pentastellati sono il quarto partito, con l'8,53 per cento dei voti, dietro a Pd, Lega e Forza Italia. "Quando poi si è in condizioni di dover rispondere alle promesse fatte, io penso che il Movimento 5 Stelle abbia risposto solo in parte, sul reddito di cittadinanza e sulle misure che l'hanno fatto vincere al Sud. Hanno pagato l'astensionismo al Sud, però è chiaro che al Nord i 5 Stelle non possono funzionare, rispetto a una realtà che chiede più il fare che il non fare. A Milano sono andati particolarmente male, questa è l'altra verità, su cui dovrebbero riflettere", ha detto Sala. "Possono anche gioire per il vincolo su Piazza d'Armi - ha aggiunto - ma i milanesi non la vedono così e dicono 'ok vai avanti nel rispetto delle regole'. Vogliamo più verde? E chi non vuole più verde? Ma blocchi, vincoli: non si può. Queste cose non appartengono alla cultura milanese". (Rem)