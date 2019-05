Azerbaigian: delegazione di governo in Russia a luglio per Fiera Innoprom-2019

- Una delegazione di governo azerbaigiana, guidata dal ministro dell’Economia, Shahin Mustafayev, si recherà in Russia per prendere parte alla decima edizione della Fiera internazionale di Innoprom, manifestazione dedicata all’innovazione in ambito industriale in programma per le giornate dell’8-11 luglio nella città di Ekaterinburg. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, aggiungendo che la delegazione sarà composta dai rappresentanti di alcune tra le maggiori aziende nazionali operanti nel settore dei trasporti, e di una serie di imprese private. “L’Azerbaigian parteciperà per la prima volta alla Fiera ad un livello tanto elevato dal punto di vista istituzionale, e alcune tra le maggiori compagnie nel paese hanno già confermato la loro partecipazione. Spero che l’organizzazione di eventi di questo tipo possa contribuire a dare nuova energia alla cooperazione bilaterale”, ha detto il ministro. (Res)