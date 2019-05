Casale Monferrato: 134 vini si sfidano nel concorso enologico “Il Torchio d’Oro”

- Sono 134 i vini (in rappresentanza di 32 realtà vitivinicole monferrine) che saranno esaminati, venerdì 30 maggio prossimo, durante le degustazioni che sanciranno i vincitori della ventisettesima edizione del concorso enologico “Il Torchio d’Oro”, organizzato dal Comune di Casale Monferrato in collaborazione con l’Istituto Luparia di San Martino di Rosignano. La giornata di degustazione avrà luogo all’istituto Luparia. Enologi, enotecnici ed esperti del settore valuteranno i vini delle aziende partecipanti. I vini vincitori - che saranno insigniti di un diploma di eccellenza - così come l’azienda che avrà ottenuto i migliori risultati - che riceverà l’Oscar Torchio d’Oro - saranno comunicati nel corso di un’apposita cerimonia pubblica che avrà luogo in data da definirsi. (Rpi)