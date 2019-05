Emirati: Expo Dubai 2020, attesi 11 milioni di visitatori stranieri

- Gli organizzatori di Expo Dubai 2020 stimano che almeno 11 milioni di visitatori parteciperanno all’esposizione universale che si terrà nella città degli Emirati Arabi Uniti dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021. Secondo quanto riferisce l’emittente satellitare “al Arabiya”, i visitatori stranieri rappresenteranno circa il 71 per cento del totale di presenze previsto per l'evento a Dubai che ad oggi è già una destinazione popolare vistata nel 2018 da 15,9 milioni di persone. Expo 2020 potrebbe aumentare le entrate potenziali dell’economia emiratina di 33,4 miliardi dollari nel periodo di riferimento 2013-2031, secondo uno studio condotto dalla società di consulenza Ernst & Young. Gli organizzatori hanno riferito che il 67,5 per cento delle infrastrutture di competenza di Expo Dubai è stato completato e che tutti i principali progetti verranno terminati entro la fine del 2019. (segue) (Res)