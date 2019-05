Emirati: Expo Dubai 2020, attesi 11 milioni di visitatori stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 192 paesi partecipanti, 81 costruiranno il proprio padiglione e 111 affitteranno i padiglioni dell'Expo. Gli organizzatori hanno inoltre rivelato che Iran, Israele e Qatar parteciperanno e costruiranno ciascuno un proprio padiglione. Israele e gli Emirati Arabi Uniti non hanno relazioni formali, ma rapporti informali tra i due paesi sono avvenuti in questi anni a causa delle preoccupazioni condivise nei confronti del rivale regionale Iran. Attualmente il Qatar non ha ancora annunciato la sua partecipazione ufficiale all’Esposizione universale. L'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e l'Egitto hanno tagliato i legami diplomatici e commerciali con il Qatar nel giugno 2017, accusando l’emirato retto dalla famiglia Al Thani di sostenere il terrorismo e di interferire negli affari interni dei paesi della regione. (Res)