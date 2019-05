Russia: presidente Putin e patriarca Kirill discutono situazione cattedrale Ekaterinburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il patriarca di Mosca, Kirill, hanno affrontato il tema relativo alla costruzione della nuova cattedrale di Ekaterinburg. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "Sì, hanno toccato questi argomenti, abbiamo ripetutamente affermato che si sono scambiati opinioni durante i loro incontri sui temi attuali e più diasparati dell'agenda, ma non posso dirvi nulla di più", ha dichiarato Peskov. A metà maggio, nel centro di Ekaterinburg, si sono svolte azioni di protesta contro l'erezione della chiesa di Santa Caterina sul sito di un giardino pubblico. Un totale di circa 100 persone sono state arrestate in occasione delle azioni di protesta. Le autorità di Ekaterinburg si preparano a consultare la popolazione in merito ala scelta del sito per la costruzione del luogo di culto. (Rum)