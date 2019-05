Governo: Zingaretti, dopo europee è più debole

- "Vedo che Salvini si considera il vero leader di governo, un fatto che non coincide con i rapporti di forza in Parlamento. Come faranno ad andare avanti non lo so, ma è un governo più debole di prima delle Europee”. Lo ha detto il segretario dem Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa al Nazareno. "Noi siamo l'unica alternativa al governo a guida Salvini”, ha aggiunto Zingaretti.(Rin)