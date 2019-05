Roma: controlli cc a Tor Bella Monaca e Tor Vergata, 10 arresti di cui 8 per droga

- Nelle ultime ore, i carabinieri della compagnia di Frascati hanno effettuato una nuova attività di controllo del territorio, mirata nuovamente ad attaccare le piazza di spaccio con continui blitz. L’attività di controllo ha portato all'arresto di 10 persone. Proprio in alcune note piazze di spaccio i carabinieri hanno arrestato un cittadino albanese di 36 anni, disoccupato e con precedenti, notato mentre stava cedendo della droga ad un acquirente. All'atto dell’intervento i militari sono riusciti a bloccare il pusher mentre l’acquirente si è dileguato. Nelle tasche dei pantaloni i militari hanno rinvenuto e sequestrato 7 dosi di cocaina e 3 di eroina, nonché la somma contante di quasi mille euro. Stessa sorte ad un romano di 21 anni, disoccupato e con precedenti, notato dai militari mentre spacciava della cocaina ad un giovane consumatore rimasto ignoto, in via dell’Archeologia. A seguito della perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato 33 dosi di cocaina, per un peso di oltre 20 grammi e la somma contante di 170 euro, provento dell’attività di spaccio. (segue) (Rer)