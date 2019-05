Roma: controlli cc a Tor Bella Monaca e Tor Vergata, 10 arresti di cui 8 per droga (2)

- Nel corso di un altro blitz, in una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, i militari hanno arrestato 3 persone, tutti romani di 22, 28 e 45 anni, tutti nullafacenti e con precedenti tranne il 28enne. I 3 sono bloccati subito aver ceduto una dose di cocaina ad un acquirente, che è stato identificato e successivamente segnalato all'autorità competente. La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare altre 4 dosi di cocaina già pronte per essere cedute e 600 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività illecita. In manette sono finiti anche altri due pusher trovati in possesso di droga: un 44enne romano che nascondeva 43 dosi di cocaina, pronte per essere spacciante nella piazza di spaccio di via San Biagio Platani, e un 37enne della provincia di Rieti, controllato a bordo della sua autovettura, in via dell’Archeologia, e trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e 5 di eroina. Nel corso di un controllo i militari hanno arrestato un 70enne, italiano, pensionato e con precedenti, per detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di munizionamento. L’uomo a seguito della perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di un’arma clandestina, una pistola Smith & Wesson, con matricola abrasa nonché di oltre 200 proiettili di vario calibro. Tutto il materiale è stato catalogato e sequestrato. (segue) (Rer)