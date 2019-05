Roma: controlli cc a Tor Bella Monaca e Tor Vergata, 10 arresti di cui 8 per droga (3)

- Sempre in via dell’Archeologia, i carabinieri della stazione Roma Tor bella Monaca hanno arrestato un cittadino della Repubblica Dominicana, di 20 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, bloccato subito dopo aver ceduto della droga. L’uomo è stato bloccato e trovato in possesso di 7 dosi di cocaina, per un peso di circa 5 grammi, e della somma di 75 euro, il tutto sequestrato, mentre l’acquirente è riuscito a dileguarsi. Ad una donna di 57 anni, già nota ai militari, ristretta in regime degli arresti domiciliari, i militari hanno notificato un’ordinanza di aggravamento della misura in atto con la custodia in carcere, a causa delle reiterate violazioni commesse dalla donna e puntualmente segnalate dai carabinieri della stazione di Tor Vergata. Nei confronti di un uomo di 42 anni, di Frascati, autista con alcuni precedenti, i Carabinieri hanno notificato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex compagna. Anche in questo caso l’ordinanza è frutto delle reiterate violenze e maltrattamenti in famiglia commessi dall'uomo e segnalati dai militari all'autorità giudiziaria. Nell'ambito del servizio, i carabinieri hanno anche controllato complessivamente 84 persone e 53 veicoli, elevato 6 contravvenzioni al codice della strada ed eseguito controlli nei confronti di 43 persone sottoposte agli arresti domiciliari. (Rer)