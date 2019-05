Europee: Calenda (Pd), grato per 275 mila preferenze, ora tanta strada da fare

- Carlo Calenda, che ha raggiunto il maggior numero di preferenze tra i capilista del Partito democratico-Siamo Europei, commenta su Twitter: "L'Italia è più isolata in Ue e di questo dobbiamo essere molto preoccupati. La lista Pd-Siamo Europei ha tenuto, ma la strada da fare è tanta. Sono immensamente felice e grato per le circa 275.000 preferenze. Grazie a tutti. Farò in modo di meritare la vostra fiducia lavorando a Bruxelles". (Rin)