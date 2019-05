Europee: Rampelli (Fd'I), a Roma e nel Lazio Salvini non sfonda, noi secondo partito del centrodestra

- "La polarizzazione mediatica pazzesca su Salvini ha portato alla Lega Nord risultati importanti anche a Roma e nel Lazio. Tuttavia occorre constatare che il Carroccio a Roma non sfonda e si ferma al 25 per cento, pur ottenendo il 32 per cento nella regione. Un risultato molto più basso delle altre province: Latina 38 per cento, Viterbo 41 per cento, Rieti 41 per cento e Frosinone 40 per cento). Fratelli d'Italia si conferma secondo partito del centrodestra sia nella capitale che nella Regione con il 9 per cento, distanziando di quasi 3 punti Forza Italia. La tradizionale coalizione con il 40 per cento, se si votasse domani, conquisterebbe il governo del Campidoglio e della Pisana, scalzando la Raggi e il M5S (17 per cento) e superando di gran lunga il centro sinistra (35 per cento). Mi pare evidente che Raggi e Zingaretti abbiamo ricevuto dai romani e dai cittadini del Lazio un avviso di sfrattp". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. (Com)