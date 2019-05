Polonia: leader PiS Kaczynski entusiasta per risultato elezioni europee

- Dopo il risultato delle europee, il partito Diritto e giustizia (PiS) deve lavorare per vincere con un distacco ancora maggiore nelle prossime elezioni parlamentari in Polonia. Lo ha dichiarato il leader di PiS, Jaroslaw Kaczynski, commentando il voto delle elezioni europee e il grande successo del suo partito. "Se in Europa sui nostri candidati peserà un compito enorme, qui nel nostro Paese dobbiamo lavorare per vincere con ancora maggior distacco alle prossime elezioni parlamentari in modo da avere la maggioranza assoluta. Noi rappresentiamo la garanzia della sovranità polacca e della via polacca al futuro", ha aggiunto Kaczynski. Dichiarazioni cui ha risposto Grzegorz Schetyna, leader della Koalicja Europejska (Coalizione europea): "Si è giocato solo il primo tempo della partita. Questo è l'avvio di un futuro roseo, se restiamo uniti vinceremo in ottobre, questo è il nostro obiettivo. In queste elezioni la cosa importante era saper costruire una coalizione forte e lo abbiamo fatto. Siamo aperti a tutte le forze che vogliano dare una alternativa alla Polonia". Schetyna ha fatto capire che l'avvicinamento con il partito Wiosna di Robert Biedron in vista delle elezioni nazionali è dunque possibile. (Vap)