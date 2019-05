Montenegro: oggi e domani nuova asta titoli di Stato

- La piazza affari montenegrina ha organizzato per oggi e domani una nuova asta di obbligazioni statali il cui ricavo servirà a finanziare il bilancio. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", sono messe in vendita carte dal valore di 115,38 milioni di euro con un tasso di interesse fisso del tre per cento. La cifra rappresenta la seconda tranche dell'emissione complessiva dal valore di 140 milioni di euro(Mop)