Imprese: giunta Fedelazio incontra presidente di Confimi industria

- Dopo l'adesione ufficiale di Federlazio all'interno di Confimi industria, avvenuta nelle scorse settimane, la giunta della Federlazio ha incontrato il presidente della Confederazione nazionale, Paolo Agnelli. Lo comunica Federlazio in una nota. Nel presentarsi il presidente Agnelli ha elencato le numerose azioni che Confimi sta portando avanti nelle varie sedi ministeriali a tutela delle imprese: tra le altre, ha ricordato in particolare la riduzione del cuneo fiscale, il costo dell'energia, l'internazionalizzazione e ha, poi, sottolineato risultati raggiunti dalla Confederazione come, fra i più importanti la riduzione del 30 per cento del premio Inail per le aziende ed il raddoppio della detraibilità dei capannoni ai fini Imu. "Il presidente Federlazio, Silvio Rossignoli, e il direttore generale, Luciano Mocci, nel confermare, nell'ambito della giunta, che le battaglie di Confimi sono quelle che, da sempre, vedono impegnata l'associazione, hanno anche evidenziato come appartenere ad una confederazione nazionale darà più forza alle azioni della stessa Federlazio", si legge in una nota. "Anche il presidente Agnelli ha voluto ribadire l'importanza di questa adesione, grazie alla quale il sistema Confimi rappresenta oggi circa 40 mila imprese, per 495mila lavoratori ed un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di euro. Una forza ed un peso sempre maggiori per rappresentare al meglio gli interessi delle aziende". "Le sinergie che stanno già nascendo tra Federlazio e Confimi trasversalmente su tutti i settori non potranno che innalzare il livello di rappresentanza e di competitività dei servizi offerti. Insieme porteremo avanti con maggior forza quelle politiche industriali che stanno più a cuore alle nostre imprese", ha affermato il presidente di Federlazio Silvio Rossignoli, mentre il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli, ha aggiunto: "Con l'adesione di Federlazio, di cui ho apprezzato la perfetta organizzazione ed il clima di collaborazione e di sinergia in Giunta, oltre all'avanzato livello innovativo, Confimi industria è pronta a dare battaglia contro la mancanza di sensibilità nei confronti delle Pmi manifatturiere e delle aziende dei servizi collegati. Confimi industria continuerà ancora di più a difendere i propri iscritti in tutte le sedi opportune". (Com)