Marche: sì al raddoppio della Statale adriatica da Falconara Marittima a Torrette di Ancona

- La Giunta regionale delle Marche ha confermato parere favorevole al raddoppio della Statale 16 Adriatica, tra Falconara Marittima (An) e Torrette di Ancona. Su proposta della vicepresidente Anna Casini, assessore alle Infrastrutture, l'esecutivo si è espresso positivamente alla realizzazione dell'intervento e alla elaborazione della relativa variante urbanistica da parte dei due comuni interessati, per ottenere l'intesa Stato-Regione nell'ambito della prevista Conferenza di servizi. Il progetto definitivo ha avuto l'assenso nel 2014 e già la Regione si era espressa positivamente. Su richiesta dell'Anas è stato predisposto un progetto di variante che necessiterà di una nuova intesa, in quanto le migliorie introdotte richiederanno l'adeguamento urbanistico. In merito l'assessore Casini ha dichiarato: "Si tratta di un progetto di miglioramento della viabilità che avrà un impatto positivo sulle comunità interessate e agevolerà il collegamento al capoluogo regionale, con l'ampliamento da due a quattro corsie della tratta interessata, per agevolare il traffico e la sicurezza degli automezzi in transito". (segue) (Ren)