Marche: sì al raddoppio della Statale adriatica da Falconara Marittima a Torrette di Ancona (2)

- Il passaggio a quattro corsie della Statale 16 Adriatica riguarda l'intervento da Falconara Marittima a Baraccola (An), suddiviso in due lotti: Falconara-Torrette e Torrette-Baraccola. La delibera della Regione riguarderà la prima tratta. Il progetto prevede il raddoppio della Falconara-Torrette sul lato sud del tracciato esistente, comprensivo di viadotti e gallerie, l'adeguamento della carreggiata nord, la riconfigurazione degli svincoli di Falconara e Torrette, l'adeguamento delle viabilità locali. Sarà interessato un tratto di 7,2 km, in corrispondenza dei due svincoli esistenti, a partire dall'allaccio della Statale 76 di Castelferretti. Il progetto coinvolgerà l'adeguamento di due viadotti presenti sulla Statale 16, completa demolizione e sostituzione, e la realizzazione di due nuove gallerie Barcaglione e Orciani. (Ren)