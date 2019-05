Polonia: in programma rimpasto di governo in seguito ad elezioni europee

- I membri del governo polacco che sono stati eletti al Parlamento europeo verranno sostituiti il prima possibile. Lo ha reso noto in una intervista a "TVN24" Michal Dworczyk, capo della cancelleria del premier Mateusz Morawiecki. Le decisioni in merito saranno prese dal presiedente del partito Diritto e giustizia (PiS) Jaroslaw Kaczynski e da Morawiecki, ha detto Dworczyk, che però non ha chiarito se il rimpasto del governo riguarderà solo i componenti che hanno ottenuto il mandato di eurodeputato o anche altri ministri. Ad essersi aggiudicati un seggio presso il Parlamento europeo sono la vicepremier Beata Szydlo (che ha ottenuto un numero record di voti, con 524.951), il ministro dell'Interno Joachim Brudzinski, quello dell'Istruzione Anna Zalewska, del Lavoro Elzbieta Rafalska e Joanna Kopcinska, portavoce del premier. (Vap)