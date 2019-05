Reggio Emilia: mercoledì al Teatro Valli ultimo concerto della Chamber orchestra of europe

- Mercoledì alle ore 20.30, al Teatro Valli di Reggio Emilia si terrà l'ultimo appuntamento della Stagione con la Chamber orchestra of europe con un concerto diretto da Sir Antonio Pappano, con Janine Jansen al violino. In programma Idillio di Sigfrido Wwv 103 di Richard Wagner, il Concerto per violino n.1 op.35 di Karol Szymanowski e Danze Slave op.72 di Antonín Dvorák. La presenza della Chamber orchestra of europe, orchestra di circa 60 membri provenienti da Paesi di tutta Europa, con due serate a inaugurazione e conclusione della stagione concertistica 2018/2019 è il frutto di una partnership con la Fondazione I Teatri. (Ren)