Norvegia-Vietnam: conclusa visita premier vietnamita Phuc

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha concluso ieri la visita in Norvegia ed è giunto in Svezia, terza e ultima tappa di un viaggio ufficiale iniziato in Russia. A Oslo il premier vietnamita ha incontrato l’omologa norvegese, Erna Solberg, con la quale ha discusso dell’espansione del commercio e degli investimenti bilaterali; dell’accordo tra il paese asiatico e l’Associazione europea di libero scambio (Aels) e della pace, sicurezza e libertà di navigazione e sorvolo nel Mar Cinese Meridionale. Il leader di Hanoi, inoltre, è stato ricevuto dal re di Norvegia, Harald V, ha avuto un colloquio con la presidente del parlamento unicamerale, Tone Wilhelmsen Troen, e ha partecipato a un forum d’impresa bilaterale. (segue) (Fim)