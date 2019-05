Norvegia-Vietnam: conclusa visita premier vietnamita Phuc (2)

- I due primi ministri hanno espresso soddisfazione per i passi avanti della relazione bilaterale, osservando che ci sono stati numerosi scambi ad alto livello recentemente; tuttavia hanno riconosciuto che il pieno potenziale non è ancora stato raggiunto. Phuc ha ringraziato il paese europeo per l’assistenza fornita e per quella che continuerà a fornire, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, in particolare nei campi della tutela ambientale, dell’istruzione, della gestione economica, della riforma amministrativa e dello sminamento; sono stati conseguiti progressi, invece, nei campi della silvicoltura, della pesca, dell’energia rinnovabile e del trasporto marittimo. (segue) (Fim)