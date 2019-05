Norvegia-Vietnam: conclusa visita premier vietnamita Phuc (4)

- La missione nel paese dell’Europa settentrionale è stata organizzata in preparazione della celebrazione del 50mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici, nel 2021. Un primo ministro vietnamita mancava dal paese scandinavo dal 1999. L’interscambio commerciale tra i due paesi ha raggiunto 400 milioni di dollari l’anno scorso, con un aumento su base annua del 13,67 per cento. Il Vietnam ha esportato soprattutto tessili e indumenti, calzature, anacardi, legno e manufatti in legno, mentre ha importato prodotti ittici, macchinari e parti di ricambio. Nel primo trimestre di quest’anno sono stati superati 150 milioni di dollari, con un incremento del 14,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La Norvegia è impegnata in 42 progetti di investimento estero diretto nel paese asiatico, per un totale di 164 milioni di dollari: è al 41mo posto tra i paesi e territori che investono in Vietnam. (Fim)