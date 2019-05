Torino: domani presentazione di IO, app dei servizi pubblici

- Domani, martedì 28 maggio, alle 11.30, al Museo Egizio di Torino, via Maria Vittoria 3, nel corso di una conferenza stampa, sarà presentata IO, l'app dei servizi pubblici e le sue nuove funzionalità, un progetto ideato e sviluppato dal Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’applicazione, la cui sperimentazione muove i primi passi nel capoluogo piemontese, mira a semplificare il dialogo tra cittadini ed enti pubblici e rappresenta un supporto della Pubblica Amministrazione. L’iniziativa all’avanguadia, è sostenuta dalla Città di Torino che ne promuove lo sviluppo sul territorio. Il progetto sarà presentato da: Chiara Appendino - Sindaca della Città di Torino; Paola Pisano - Assessore all’Innovazione e Smart City della Città di Torino; Matteo De Santi - Chief Product & Design Officer, Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Franco Gola - Direttore Direzione PA Digitale CSI Piemonte;in collegamento Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale. (Rpi)