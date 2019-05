Bulgaria: presidente Radev su europee, voto non assolve scandali di corruzione

- Il voto alle elezioni europee in Bulgaria non può essere letto come una “assoluzione” da parte dei cittadini per gli scandali di corruzione che hanno attraversato il paese. Lo ha detto il presidente bulgaro, Rumen Radev, commentando l’esito del voto di ieri per il rinnovo del Parlamento europeo, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Bulgarian News Agency”. “La corruzione è una violazione dello stato di diritto. Le elezioni sono un atto politico e non possono sostituire l'accusa e la Corte e non possono perdonare il saccheggio e il crimine", ha aggiunto Radev. Secondo il presidente, la scarsa affluenza dei cittadini bulgari alle elezioni europee, circa il 30 per cento, rappresenta uno “schiaffo in faccia” alla classe politica nazionale che starebbe sempre più “allontanandosi sempre di più dall'Europa e dai suoi processi”. (segue) (Bus)