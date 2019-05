Bulgaria: presidente Radev su europee, voto non assolve scandali di corruzione (2)

- Radev ha invitato tutti i partiti politici ad analizzare bene l’esito del voto e non solo i loro programmi ma anche quello che sta succedendo in Bulgaria. Il capo dello Stato si è congratulato con il partito del primo ministro Bojko Borisov, Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), che ha ottenuto il 30,7 per cento dei voti. Il presidente ha rilevato inoltre il successo della Coalizione democratica della Bulgaria che si è attestata al 6,8 per cento. (Bus)