Svezia-Vietnam: primo ministro vietnamita in visita a Stoccolma

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, è giunto ieri in Svezia, a Stoccolma, terza e ultima tappa di un viaggio ufficiale iniziato in Russia e proseguito in Norvegia. Il premier vietnamita, invitato dall’omologo svedese, Stefan Lofven, concluderà la visita domani, dopo incontri con la leadership locale, con i reali e con rappresentanti della comunità d’impresa. Phuc è il primo capo del governo del Vietnam da vent’anni a visitare il paese scandinavo, benché le relazioni diplomatiche tra i due Stati siano di lunga data, essendo state avviate da 50 anni. L’obiettivo della missione è consolidare la cooperazione bilaterale. Phuc è accompagnato dalla moglie e da una delegazione comprendente, tra gli altri, i ministri dell’Industria e del commercio, Tran Tuan Anh, e della Scienza e tecnologia, Chu Ngoc Anh.(Fim)