I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: blackout elettrico nelle zone a sud di Tripoli - Si registra un blackout elettrico in alcune zone a sud di Tripoli dove sono in corso gli scontri tra le forze del governo di accordo nazionale di Fayez al Sarraj e quelle del generale Khalifa Haftar, comandante dell’esercito nazionale libico che lo scorso 4 aprile ha lanciato un’offensiva sulla capitale. Ad annunciarlo è l’ufficio stampa delle forze di Haftar, secondo le quali non c’è energia elettrica nelle zone comprese tra la via che collega al Yarmuk e Qasr al Diyafa a Tripoli dove sono presenti i loro militari. (segue) (Res)