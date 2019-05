I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Egitto: Assiut, a luglio gara internazionale nuova diga sul Nilo per irrigazione - Il governo egiziano è pronto a lanciare una gara internazionale nel mese di luglio per costruire una nuova diga sul fiume Nilo nel villaggio di Dayrout, situato nel governatorato di Assiut nell'Alto Egitto. Secondo quanto riportato dal quotidiano filogovernativo egiziano "al Ahram", il nuovo sbarramento sarà costruito con l'obiettivo di migliorare l'irrigazione e fornire circa 9,6 miliardi di metri cubi d'acqua per 607 mila ettari, pari a circa il 18 per cento dell'intera area per lo sfruttamento agricolo dell’Egitto. La nuova diga sarà realizzata in collaborazione con l'Agenzia di cooperazione internazionale del Giappone (Jica) e avrà un costo stimato di 71 milioni di dollari. L’inizio dei lavori è previsto per gennaio 2020 con il completamento dello sbarramento nel 2024. A Dayrout sono presenti diversi sbarramenti al corso del Nilo costruiti nel 19mo secolo durante il governo del Khedive d’Egitto Ismail Pasha (1863-1879). (segue) (Res)