I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Energia: l'Egitto inizia i preparativi per la conferenza Egyps 2020 - L'Egitto ha già avviato i preparativi per la conferenza petrolifera Egyps 2020 che si terrà tra l'11 e il 13 febbraio del prossimo anno. Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha presieduto la prima riunione dell'Alto comitato che organizzerà l’evento per rivedere tutti i preparativi e le procedure. Il tema della quarta edizione di Egyps, "Nord Africa e Mediterraneo, garantire le esigenze energetiche di domani", si concentrerà sulle prospettive di cooperazione in Nord Africa e nel Mediterraneo, in particolare alla luce della crescente cooperazione regionale per sfruttare le risorse di gas; una cooperazione che l'Egitto può sfruttare a suo vantaggio grazie alle sue numerose potenzialità e alla sua vasta rete di infrastrutture. "Egyps dimostra la capacità dell'Egitto di realizzare successi senza precedenti nel settore petrolifero e del gas, attestando che il paese è qualificato per attirare ulteriori investimenti e aprire nuove prospettive di investimento delle maggiori società mondiali", ha dichiarato El Molla. (Res)