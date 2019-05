I fatti del giorno - America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Guaidò, incontro con delegazione Maduro ad Oslo "non è negoziato" - Il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela (An), l'oppositore Juan Guaidò, ha negato che l'invio di una delegazione ad Oslo sia un tentativo di aprire un negoziato col governo di Nicolas Maduro, ma solo uno dei tanti strumenti messi in campo per ottenere la caduta del vgoverno "chavista". Il governo norvegese ha reso noto che in settimana le parti torneranno a vedersi nella capitale per dare seguito ai primi contatti informali tenuti nei gioni scorsi. "È un invito a partecipare a una mediazione offerta della Norvegia. Non è un negoziato, non è un dialogo", ha detto Guaidò invitando i presenti a una manifestazione tenuta domenica "a non cadere nella narrativa del regime. È una iniziativa in più tra quelle che stiamo portando avanti" per ottenere "la fine dell'usurpazione, il governo di transizione ed elezioni libere". (segue) (Res)