I fatti del giorno - America latina (4)

- Venezuela: Maduro, ministro Esteri e della Comunicazione ad Oslo per contatti con opposizione - Saranno il ministro degli Esteri Jorge Arreaza, il ministro della Comunicazione Jorge Rodriguez e il governatore dello stato di Miranda, Hector Rodriguez, a rappresentare il governo venezuelano al nuovo round di contatti con le opposizioni che si terranno in settimana ad Oslo, sotto gli auspici del governo norvegese. Lo ha detto il presidente Nicolas Maduro ringraziando il governo della Norvegia "per gli sforzi" compiuti a favore della "pace e della stabilità nel paese". La delegazione viaggia verso la capitale scandinava "con una buona disposizione per lavorare sull'agenda integrale concordata e progredire nella costruzione di un buon accordo", ha detto Maduro in un video pubblicato sul proprio profilo twitter. Il governo norvegese ha reso noto che in settimana le parti torneranno a vedersi nella capitale per dare seguito ai primi contatti informali tenuti nei giorni scorsi. (segue) (Res)