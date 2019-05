I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: il governo si riunirà oggi per approvare versione finale finanziaria 2019 - Il governo libanese si riunirà oggi presso il palazzo presidenziale di Baabda per approvare la versione finale della legge di bilancio del 2019, dopo settimane di contrattazioni per ridurre il deficit di bilancio in aumento. Lo riferisce oggi il quotidiano libanese "Al Joumhouria". Il progetto di bilancio dovrebbe ora essere formalmente approvato nella sessione presso il palazzo presidenziale prima di essere inviato al parlamento per la ratifica. "Al Joumhouria" rivela che la sessione potrebbe non essere l'ultima prima di inviarla al parlamento perché il presidente Michel Aoun e altre parti potrebbero introdurre alcuni emendamenti nella sessione odierna. I tagli alla spesa introdotti nel bilancio ridurrebbero il deficit del Libano al 7,5 per cento del prodotto interno lordo, con un calo di 4 punti rispetto al 2018. L'approvazione della legge di bilancio è funzionale allo sblocco dei finanziamenti dei donatori internazionali promessi durante la conferenza Cedre che si è tenuta a Parigi nel 2018. (segue) (Res)