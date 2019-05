I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Libano: debito pubblico sale a 86,2 miliardi di dollari - Il debito pubblico del Libano ha raggiunto 86,2 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2019. Lo ha fatto sapere il ministero delle Finanze, spiegando che è in aumento dell'1,2 per cento rispetto al 2018. Intanto, mentre da settimane proseguono le consultazioni per approvare la legge di bilancio, il primo ministro Saad Hariri ha detto che la finanziaria per il 2019 è l'inizio di una "lunga strada". "Il bilancio del 2019 non è la fine, ma è l'inizio di una lunga strada che abbiamo deciso di adottare per portare l'economia libanese in salvo", ha dichiarato Hariri in un discorso tenuto durante una riunione a Beirut. (segue) (Res)