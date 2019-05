I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: deputato Iraq, visita di Zarif a Baghdad per arginare tensione Iran-Usa - La visita del ministro degli Esteri iracheno, Mohammad Javad Zarif, a Baghdad e le visite di rappresentanti iracheni nei paesi vicini rientra nel quadro di una strategia per contenere la crisi tra Washington e Baghdad. Lo ha detto il deputato iracheno Muthana Amin, membro della commissione Esteri del parlamento. “Le visite che sono avvenute in questi giorni, da quella del presidente della Repubblica (Barham Salih) in Turchia a quella del primo ministro (Adel Abdul Mahdi) in Kuwait e quella del ministro degli Esteri iraniano a Baghdad, sono tutte mosse diplomatiche volte allo scambio di informazioni tra gli attori regionali per trovare soluzioni efficaci per evitare la crisi tra Teheran e Washington”, ha affermato Amin. Il deputato ha aggiunto: “L’Iraq ha un reale interesse nazionale affinché non ci sia un conflitto armato nella regione, senza tralasciare l’aspetto umanitario connesso a una guerra, il cui unico beneficiario sarebbe l’entità sionista”. “La regione non ha bisogno di essere coinvolta in una nuova guerra e l’Iraq deve affrontare questa crisi e preservare i suoi interessi, disinnescando le tensioni tra le parti in conflitto”, ha aggiunto il deputato. Secondo Amin, “qualsiasi successo raggiunto dall'Iraq per alleviare la tensione sarà un importante risultato per la diplomazia irachena che testimonia il ritorno dell'Iraq come una forza globale". Zarif si è recato in visita a Baghdad lo scorso 25 maggio. (segue) (Res)